حجاج الجمعيات الأهلية يغادرون محافظة الشرقية لأداء المناسك

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مغادرة 180 حاج من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ - 2023م للأراضي المصرية متجهين إلى الأراضي المقدسه لأداء مناسك الحج مؤكدًا أن المحافظة حرصت على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال إنتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه تم إختيار 4 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية وتذليل كافة العقبات أمامهم وكذلك مساعدتهم في أداء مناسك الحج مطالبًا ببذل أقصى جهد لتلبية إحتياجات الحجاج وتوفير جو من الراحه والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

طالب محافظ الشرقية الحجاج بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء ويجنبها الفتن، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة حميدة لأرض الوطن الغالي مصر.

أوصى محافظ الشرقية الحجاج بإتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم لأداء الشعائر الدينية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.