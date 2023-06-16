إزالة 43 حالة تعد على مساحة 73 فدانا و13 قيراطا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 43 حالة تعدي على مساحة 3 ألاف و105 متر مباني و73 فدان و13 قيراط بنطاق المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 22 حالة تعدي على مساحة 3 ألاف و105متر مباني و21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 73 فدان و13 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ الى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.