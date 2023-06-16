بالصور.. عائشة بن أحمد تمارس "الغطس" من أعماق بحار شرم الشيخ

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها من داخل أعماق البحار بشرم الشيخ أثناء ممارستها الغطس.

وعلقت على الصور "التجربة الأكثر سحرًا فى حياتى"، وظهرت من خلال الصور فى حالة استمتاع تام بين الأسماك والشعاب المرجانية.

قدمت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الكثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "نسر الصعيد"، "ملف سرى"، "وعد إبليس"، "النزوة"، فيلم "ريتسا"، "الخلية"، "الفلوس".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد المشاركه فى الموسم الرمضانى بمسلسل"مذكرات زوج"، بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوى، هناء الشوربجى، سماء ابراهيم، والإخراج تامر نادى.

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