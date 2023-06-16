تايوان تواصل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

الجمعة 16/يونيو/2023 - 03:02 م

قال وزير الداخلية التايواني، لين يو تشانج، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستواصل مكافحة الجريمة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين بعد أن حصلت تايوان على الترتيب الرابع عشر في التقرير الأمريكي المعني بالاتجار بالبشر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن تايوان أُدرجت في المستوى 1 لأنها "تفي تمامًا بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار.

وفي الوقت الذي ازدهرت فيه الاتجار بالبشر أثناء وباء كوفيد، حشدت تايوان الموارد والاستراتيجيات لتحديد مواقع مواطنيها وإنقاذهم.

وتضمنت جهود السلطات التايوانية التحقيق ومقاضاة المزيد من المتاجرين بالبشر بما في ذلك الجرائم المتعلقة بعمليات الاحتيال الإلكتروني وزيادة التعاون الدولي لإنفاذ القانون بشأن جرائم الاتجار.

ويصنف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الولايات المتحدة البلدان في أحد المستويات الأربعة - المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 2 (قائمة المراقبة) والمستوى 3 -وهي تصنيفات تستند إلى "مدى الجهود الحكومية للقضاء على الاتجار بالبشر".

وكانت تايوان واحدة من 30 دولة بشكل عام تلقت تصنيفًا من المستوى 1 ولكنها واحدة من أربع دول فقط في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الواردة في التقرير، إلى جانب أستراليا والفلبين وسنغافورة.

وردا على التقرير، قال وزير الداخلية إن السلطات التايوانية تغلبت على الصعوبات وحلّت قضايا الاتجار بالبشر بمساعدة القطاع الخاص.