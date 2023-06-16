غدًا.. ختام ليالي العرض المسرحي "المصحة" بثقافة عين حلوان بالقاهرة

يختتم مسرح قصر ثقافة عين حلوان بالقاهرة فعاليات ليالي العرض المسرحي "المصحة" والذي تقدمه فرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

العرض تأليف أحمد سمير وإخراج علي خليفة، تصميم ديكور وملابس أحمد محمد فتحي، تأليف اشعار أحمد محمد زيدان، تأليف موسيقي وألحان ومكساج علي زكي محمد، ومن بطولة عبده بكري، تامر البهنساوي، تقي ماهر، علاء خيري، أحمد نور، ياسمين أحمد، أحمد ممدوح، عبد الرحمن نبيل.

تدور الأحداث حول قصة شاب ذهب لزيارة حبيبته المحتجزة في إحدى المصحات النفسية لأنها تعاني من مرض الاكتئاب وظل يداوم علي زيارتها حتى فوجئ أنها قد انتحرت وعند تشريح جثتها تبين أنها حامل فقرر أن يذهب إلى تلك المصحة متخفيا ليعرف حقيقة حملها ومن الذي اعتدى عليها، ودخل المصحة متخفيا في ملابس بابا نويل، فسقطت منه حافظة أوراقه والتي وقعت في يد مدير المصحة فتبين من خلالها أنه مؤلف مشهور فقرر مدير المصحة أن يحتجزه في المصحة عقابا له.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبى.

FB_IMG_1686916222533

FB_IMG_1686916219266

FB_IMG_1686916216090