جولات تفقدية لمدير أوقاف الأقصر لمتابعة العمل الدعوي والإداري بالمساجد.. صور

أجرى الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عدد من الجولات التفقدية بمساجد المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإداري بالمديرية.

وتضمنت الجولة، اليوم، المرور على مساجد إدارات أوقاف البياضية والطود وهي مسجد أسامة البكري، ومسجد العتيق، ومسجد الشهيد بالبغدادي، ومسجد عزبة شكل بالبغدادي، ومسجد الشيخ محمد عبدالله بالبغدادي، وجميعهم بمدينة البياضية، بالإضافة إلى تفقد مساجد مدينة الطود، وهي مسجد نجع الشيخ حسان، ومسجد نجع أبوحروقه، وسجد الجامع بنجع العمدة، ومسجد الرحمن بالمجلس، ومسجد النابي، ومسجد التوحيد بنجع الشوشاب بمنشية النوبة، ومسجد الأمير حمد بالمريس، ومسجد القريفان بالمريس، ومسجد الفتح الإسلامي بالمريس بالطود، ومسجد فجر الإسلام بالطود غرب، ومسجد المؤمنين بالعديسات قبلي، حيث ارتقى وكيل أوقاف الأقصر، المنبر بهذا المسجد، لأداء خطبة الجمعة وكانت بعنوان "مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر الأوائل من ذي الحجة".

جاء ذلك في إطار استمرار المتابعة الميدانية لمدير مديرية الأوقاف بالأقصر، للعمل الدعوي والإداري بالمساجد، ومتابعة استكمال الإنشاءات الخاصة بالمساجد، والتنبيه بما هو لازم حيث تفقد في وقت سابق مساجد إدارة أوقاف أرمنت لمتابعة فعاليات النشاط القرآني بمساجد (الرضا بأرمنت الحيط، ومسجد الرحمن بأبو حليمة، ومسجد الزلفى بأرمنت الحيط، ومسجد محمد الصن حيث ألقى درس العصر وكان بعنوان "حسن الخلق"، ومسجد الشيخ صالح بارمنت الحيط، ومسجد الخطيب) وجميعهم بمدينة أرمنت، ومسجد السلام بوابورات المطاعنة، ومسجد الشيخ حمد، وزاوية إبراهيم بن الأدهم التابعين لإدارة أوقاف أصفون.

كما قام وكيل أوقاف الأقصر، بجولة ميدانية على مساجد إدارة إسنا وهي مسجد الزهراء ببندر إسنا، ومساجد قرية الدير (مسجد العتيق، ومسجد الشيخ رزق، ومسجد الحاج حسن، مسجد إبراهيم الرشيدي)، حيث ارتقى المنبر في هذا المسجد وألقى خطبه الجمعة، وكانت بعنوان "القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون".

وتابع عبد الدايم، العمل الدعوي بمساجد مدينة القرنة وهي (مسجد التقوى بنجع الرزقة بالبعيرات، ومسجد الإيمان بنجع الطارف الشرقي، ومسجد ابو رجب بنجع الطارف، ومسجد مولانا مقام الشيخ الطيب، ومسجد مولانا ساحة الشيخ الطيب) حيث ارتقى المنبر، وألقى خطبة الجمعة بمسجد الساحة، والتي كانت بعنوان "حق العمل".

كما تفقد وكيل أوقاف الأقصر، مسجد الشيخ سعيد بالمريس، وألقى خطبة بعنوان "أسماء الله الحسنى بركته وأثر فهمها على حياتنا"، وأجرى حوارا مع بعض المصلين بهذه المساجد، وقد أثنى جمهور هذه المساجد على أداء الأئمة بها.

رافق وكيل أوقاف الأقصر، في هذه الجولات كلا من الشيخ أحمد أمين رئيس قسم المساجد بالمديرية، والشيخ الطيب محمد حسان مدير إدارة القرنة، ومديري الإدارات.

جولات مدير الأوقاف (1)

جولات مدير الأوقاف (2)

جولات مدير الأوقاف (3)

جولات مدير الأوقاف (4)

جولات مدير الأوقاف (5)