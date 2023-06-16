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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة»: 11 عيادة للكشف وعلاج الحجاج بمكة والمدينة.. و3 أرقام هاتفية للتواصل مع البعثة الطبية

الخدمات الطبية للحجاج
الخدمات الطبية للحجاج - ارشيفية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات في مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق (أبراج مكة - إعمار جراند - إعمار المنار - الماسة بدر - نزيل المشاعر - دار الخليل الرشد)، و3 عيادات في شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند - ريحان المشاعر - رمادا دار الفائزين).

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص عيادتين للبعثة في المدينة المنورة، إحداهما في فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسي.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين: 
9660545027145+
9660545053928+
وفي المدينة المنورة: 
9660540341747+

 

وزارة الصحة والسكان لبعثة الطبية المصرية للحج الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان حجاج