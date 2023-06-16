ضبط 15 كيلو بانجو و30 طربة حشيش بالإسماعيلية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ضربة قاسية لتجار المواد المخدرة، حيث تم ضبط شخص تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج مخدر البانجو والحشيش، متخذا من دائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت برصد النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط وأحمد ممتاز معاوني مباحث مركز فايد، نشاط أحد الأشخاص "لديه معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة فايد مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامي، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر البانجو "– و 30 طربة حشيش وهاتف محمول).

وبمواجهته أمام المقدم محمود عبد اللطيف رئيس مباحث مركز فايد بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.