"الكرملين": بوتين يناقش القضايا المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة خلال منتدى بطرسبورج

الجمعة 16/يونيو/2023 - 02:48 م

أكد المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش القضايا المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة، خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

وقال بيسكوف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «من المستحيل عدم ذكر العملية العسكرية الخاصة وتأثيرها على الاقتصاد والعمليات الاقتصادية الدولية والتي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالعملية العسكرية الخاصة، وتتطور وفقا لمساراتها الخاصة».

وأضاف: «دول الغرب الجماعي تعاني الآن من مشاكل اقتصادية كبيرة.. ومؤشراتهم الاقتصادية على وجه الخصوص تعاني»، موضحا أن هذه الأرقام لا علاقة لها بالعواطف.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن خطاب بوتين، خلال منتدى بطرسبرج، سيركز بشكل كبير على الاقتصاد، لافتا إلى أنها ستكون نظرة اقتصادية عامة للوضع، موضحا أن الاقتصاد لا يوجد بمعزل عن الحقائق السياسية والجيوسياسية الشاملة.