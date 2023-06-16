بـ1.7 مليار جنيه.. 3 محطات محولات عملاقة لخدمة منطقة العوينات

أقام قطاع الكهرباء 3 محطات محولات عملاقة لخدمة منطقة العوينات إلى جانب إقامة خطوط إضافية لشبكة الجهد العالى والفائق بين بنبان والعوينات باستثمارات تصل إلى مليار و700 مليون جنيه ليتم ربط المنطقة بأكثر من مصدر للتغذية الكهربائية خاصة وأنها مرتبط بشبكة توشكى لخدمة المشروعات القومية والاستراتجية التى تنفذها الدولة بالمنطقة، في حين بدأ قطاع الكهرباء العمل فى تنفيذ خط جديد لربط محطتي محولات توشكى 2 و4 بطول 50 كيلومترا وجهد 220 كيلو فولت لتلبية التوسعات الزراعية بالمنطقة، كما بدأ القطاع في تنفيذ عدد من محطات المحولات الجديدة لخدمة المشروعات الزراعية العملاقة في جنوب الوادي خاصة في محافظات المنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط، وجاء ذلك حول برامج العمل لتلبية احتياجات المشروعات العمرانية والزراعية في مختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها الدولة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال الفترة من 2017 حتى 2022 أكبر من إجمالي الاستثمارات التي أنفقت بتطوير شبكات التوزيع خلال 13 عام سابق من الفترة من 2004 إلى 2017 بمتوسط سنوي يبلغ 6 مليارات و800 مليون جنيه وبإجمالي 33 مليارا و400 مليون جنيه في مقابل استثمارات أنفقتها الدولة في 13 عاما سابقة لم تتعد 6 مليارات و 700 مليون جنيه.

وأشار شاكر إلى أن إجمالي عدد القرى التي يجري تطوير شبكات الكهرباء بها ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة للمرحلة الأولى يبلغ 1447 قرية في 52 مركز على مستوى الجمهورية وأن استثمارات تطوير شبكات الكهرباء بهذه القرى يبلغ 120 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة وأن قطاع الكهرباء استثمره منذ عام 2014 حوالي 190 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء

ويذكر ، أن هذه المشروعات انعكست على توفير فرص العمل للشباب حيث وفرت مشروعات الكهرباء التي تم تنفيذها حوالي 61500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إضافة 7390 كلم جديده لشبكات نقل الكهرباء العملاقة جهد 500 كيلو فولت بنسبة زيادة بلغت 150% لتناسب قدرات الكهرباء التي تم إضافتها من محطات التوليد والبالغة حوالي 29 ألف ميجا وات وأن محطات المحولات ارتفعت قدراتها بزيادة 340% وأن العمل مستمر لإنشاء الشبكات المغذية لمشروعات استصلاح الأراضي على الجهدين الفائق والعالي وأنه سيتم خلال أغسطس القادم، تشغيل مركز التحكم الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأوضح المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بأن قطاع الكهرباء يقوم حاليا بتنفيذ سلسلة من المحطات والخطوط لدعم شبكة كهرباء محافظات جنوب الوادي حيث بدأ العمل في محطة محولات دشلوط بأسيوط جهد 220 كيلو فولت ومدة تنفيذ 12 شهر ومحطة وسط المدينة بالمنيا وإحلال وتجديد المحطات جهد 132 و 33 واستبدالها بمحطات وخطوط أخرى جهد 220 و66 كيلو فولت ضمن برنامج القطاع لاستبدال الخطوط والمحطات القديمة التي تم اقامتها مع انشاء محطة السد العالي وما زالت تعمل بكفاءة عالية إلا أن حجم الإقبال على الكهرباء ومشروعات التنمية تطلب وجود برنامج لاستبدال هذه المهمات بمهمات أخرى حديثة تتناسب واحتياجات المواطنين وبرامج التنمية.

وأكد صلاح أن هناك تكاملا بين الشبكة القديمة التي تم إقامتها مع السد العالي جهد 500 كيلو فولت غرب النيل وشبكة الحديثة التي تم إقامتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شرق النيل من خلال ست دوائر جهد 500 كيلو فولت و8 دوائر جهد 220 غير مسبوق في التيار الكهربائي وان هناك فائض من الكهرباء يتدفق من الجنوب إلى الشمال بعد ان كانت الكهرباء تتدفق من الشمال الى الجنوب لتلبي احتياجات الصعيد إلا أن قدرات الكهرباء التى تم إقامتها خلال السنوات التسع الأخيرة حققت الاكتفاء الذاتى للمنطقة بعد تنفيذ محطات أسيوط والوليدية والكريمات وبنبان، مؤكدا أن محطة نجع حمادى ضمن سلسلة من المحطات العملاقة على الجهد الفائق يتم إقامتها بجنوب الوادى تزامنا مع تنفيذ الشبكة الجديدة شرق النيل وأنه تم دعم شبكة كهرباء جنوب الوادى بإجمالى استثمارات منفذة خلال السنوات الأخيرة بلغت حوالى 33 مليار جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من توسيع محطة محولات توشكى 2 جهد 500 كيلوفولت وزيادة قدرات محطة توشكى 3 وذلك بخبرات وصناعة وطنية وتنفيذ خطوط الربط المطلوبة لهذه المشروعات لتكون الكهرباء سابقة فى دعم خطط الدولة للتوسعات العمرانية والزراعية والصناعية مشيرا إلى الأعمال الجارى تنفيذها حاليا بمحطة محولات توشكى الرئيسية من خلال تركيب أجهزة الاستار كوم التى من شأنها توفير احتياجات المشروعات الصناعية الجارى تنفيذها بتوشكى والمتعلقة بتصنيع المنتجات الزراعية وغيرها وزيادة الطاقة المصدرة إلى السودان من 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات.