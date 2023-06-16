وزيرة الدفاع الكندية: قدمنا أكثر من 5 آلاف طن مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية الروسية

الجمعة 16/يونيو/2023 - 02:24 م

أعلنت وزيرة الدفاع الوطني الكندية أنيتا أناند اليوم الجمعة، أن بلادها قدمت أكثر من 5 آلاف طن من المساعدات العسكرية لأوكرانيا عن طريق الطائرات منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.

وذكرت أناند - في تغريدة نشرتها عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي صباح اليوم - أن طائرات القوات المسلحة الكندية سلمت منذ بداية العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا أكثر من 5000 طن من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضافت أن كندا ستستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا من خلال نقل هذه الشحنات المهمة، وأرفقت تصريحها بصورة كتبت تحتها بأنه منذ بدء هذه التسليمات في شهر مارس الماضي، قامت طائرات سلاح الجو الكندي بما يقرب من 400 مهمة وحلقت أكثر من 3000 ساعة وأن بلدها شاركت في نقل مساعدات لأوكرانيا من 21 دولة.

وأكدت وزيرة الدفاع الكندية أن ثلاث طائرات شحن كندية وحوالي 60 عسكريا تتمركز في اسكتلندا، حيث يقع المركز اللوجستي لهذه العملية.

يشار إلى أن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو زار أوكرانيا يوم السبت الماضي للمرة الثانية منذ بداية العمليات الروسية وأجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.