مستشار محافظ البنك المركزي: 7 مليارات جنيه إجمالي المساهمة المجتمعية للبنوك في قطاع الصحة

أكدت الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، النجاحات التي حققها البنك المركزي في نشر فكر وثقافة المسئولية المجتمعية بين القطاع المصرفي بداية من إنشاء أول لجنة متخصصة عام 2017، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي نفذتها لجنة المسئولية المجتمعية في اتحاد بنوك مصر منذ إنشائها في 2014 خاصة بمنطقة حلوان وفي عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.

وأشارت إلى أن البداية في عمل التنمية المستدامة للقطاع المصرفي في مصر جاءت من خلال الاتفاق مع كافة البنوك علي تخصيص نسبة من الأرباح السنوية للصرف على أعمال التنمية المستدامة والمجتمعية في مجالات وقطاعات مختلفة منها تأهيل القرى ودعم ريادة الأعمال وفي القطاع الصحي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص المرأة في التمكين الاقتصادي وفي مجال التعليم والبيئة وغيرها.

وأضافت الدكتورة لميس نجم، أن مبادرات القطاع المصرفي في مجال الصحة بلغت نحو 7 مليارات جنيه منها المساهمة في سيستم وزارة الصحة لمنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بالإضافة إلى مساهمات الاتحاد في المحافظات السياحية ومنها تطوير كورنيش الأقصر وأسوان وفي قطاع مدراس التكنولوجيا التطبيقية بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان على الأسر الفقيرة بإجمالي 145 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة بعنوان: (البنوك والقطاع الخاص.. شراكة اقتصادية ومجتمعية) لمناقشة الدور الهام للقطاع المصرفي والقطاع الخاص المصري في التنمية وتوفير فرص العمل وفي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعلاء الزهيرى الأمين العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التجارة ومروان زنتوت رئيس العلاقات اللجنة الاقتصادية واحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، ودانى شعيب عضو مجلس الإدارة وعبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأوضحت أن اتحاد بنوك مصر قام بتحديد مناطق لتطويرها والبداية بعمل تنمية شاملة لمنطقة حلوان شملت تطوير 200 شارع وإدخال الغاز ومياه الشرب ومشروعات لجمع القمامة والاهتمام بريادة الأعمال وإنشاء مشروعات زراعية فوق أسطح المنازل، فضلا عن تطوير الشباب وتأهيل الفتيات والسيدات للعمل في هذه المشروعات بجانب إنشاء مدرسة علي مساحة 5 أفدنة سيتم افتتاحها خلال العام الجاري.