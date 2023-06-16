إخلاء 3 عقارات مجاورة لعقار فلمنج المنهار بحي شرق الإسكندرية| صور

انتقل اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى منطقة فلمنج، وذلك فور تلقي غرفة عمليات الحي بلاغاً بانهيار عقار قديم بـ 12 خلف شارع النسفي بمنطقة فلمنج بنطاق الحي، وهو عقار قديم ومكون من دور أرضي و4 أدوار، خال من السكان دون حدوث أية إصابات.

وأوضح حبيب أنه على الفور كلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف والإزالة الفورية ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالحي، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولي الحى.

وأشار رئيس الحي أنه بالمعاينة تبين أن العقار انهار بالكامل دون حدوث إصابات، وحدثت تلفيات بسيارتين تصادف وجودهما أسفله، مضيفا أنه تم إخلاء الـ3 عقارات المجاورة مؤقتا من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامتهم، لحين عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبيان مدى سلامتها.

على الصعيد ذاته أكد حبيب أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وتم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .

ويناشد حي شرق الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة عمليات الحي في حين وجود أية تداعيات أخري.