اليوم.. الكينج يحيي حفل "مشواري" بقيادة هاني فرحات

يحيي الكينج محمد منير مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا ضمن تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية، وتحمل الليلة اسم «مشواري» بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ويشارك في الحفل الفنان أحمد سعد وفرقة كايروكي، ومن المنتظر أن يقدموا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغاني منير بطريقتهم الخاصة كما يشتركوا في غناء بعضها معه.

ويضم الأوركسترا في الحفل عازفين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين على جوائز جرامي.

وشارك محمد منير في السباق الرمضاني 2023 بغناء تتر مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف ومسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا، وأيضًا غنى رباعيات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي خلال أحداث مسلسل عملة نادرة.