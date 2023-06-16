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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

55 ألف سيدة استفادت من خدمات "حقك تنظمي" بمرحلتيها الأولى والثانية بالدقهلية

جانب من فعاليات المبادرة
جانب من فعاليات المبادرة
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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحًا أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية بلغ 55461 سيدة على مستوى المحافظة منهن 40000 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وبحضور مشرفين الوزارة حسن شحاتة ومحمد رضا ومحمود نصر.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الأولى بلغ 29117  سيدة على مستوى المحافظة منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وتوجهت بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة.

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية