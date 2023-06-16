"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال": مصر قادرة على تجاوز التحديات الصعبة

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة بعنوان: (البنوك والقطاع الخاص.. شراكة اقتصادية ومجتمعية) لمناقشة الدور الهام للقطاع المصرفي والقطاع الخاص المصري في التنمية وتوفير فرص العمل وفي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر.

كما شارك في اللقاء فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، وعلاء الزهيرى الأمين العام للجمعية، واعضاء مجلس الادارة الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التجارة ومروان زنتوت رئيس العلاقات اللجنة الاقتصادية واحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، ودانى شعيب عضو مجلس الإدارة وعبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الجمعية المهندس فتح الله فوزي، تعاظم دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والوقوف صفا واحدا أمام الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم للسعي المشترك نحو ايجاد الحلول غير التقليدية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار فوزى، إلى أن القطاع الخاص في مصر لعب دوراً محوريا في النمو الاقتصادي خلال مرحلة البناء والإصلاح الاقتصادي إلا أنه مع الأزمات المتتالية علي المستوي العالمي والتوترات السياسية والأمنية تزايدت عليه التحديات والضغوط خاصةً وأنه يتحمل حاليا العبء الأكبر في التشغيل والتوظيف والإنتاج الأمر الذي يتطلب معه مرونة أكثر من الدولة والقطاع المصرفي من أجل مساندته نحو استمرارية الإنتاج وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.

وأضاف فوزي، نؤمن بأن الشراكة الفاعلة في بيئة متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف أصبحت ضرورة للتغلب على مختلف التحديات، وذلك بمنح تيسيرات اكبر للقطاع الخاص علي المستوي التشريعي و الإجرائي ومن خلال مبادرات اكثر من الجهاز المصرفي تضمن استمرارية الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، أهمية الدور الذي لعبه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في نشر فكر وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية، وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مواجهة التحديات المختلفة عبر الإسراع في إيجاد اليات موضوعية للتعامل مع الصعوبات والاضطرابات الاقليمية والدولية والازمات الاقتصادية العالمية والداخلية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة والمشاركة المجتمعية الوطنية في رفع الضغوطات والمعاناة عن العمال والموظفين وعلى اتم الاستعداد لتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية.

وقال حدرج، مصر تمتلك المقومات الجيدة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة بتغيير سريع لإعادة هيكلة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص بصفة عامة والصناعة بشكل خاص، لافتًا إلى المستثمر الصناعي يعاني فقدان مواد ومدخلات إنتاج بسبب تأخر دخول المواد الخام في الموانئ برغم التحسن النسبي في هذا الشأن خاصة مع دفع ارضيات وغرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار ما يمثل اهدار للعملة الصعبة وتكلفة اضافيه على المنتج يتحملها المستهلك.

وأشار حدرج، إلى طلب الجمعية المصرية اللبنانية من وزير الصناعة بضرورة اكتمال حلقات مدخلات الصناعة لزيادة نسبة المكون المحلي وإحلال المنتج المصري محل المستورد وزيادة التصدير بشكل أسرع، من خلال وضع قائمة قطاعية لدي هيئة الاستثمار لجميع نواقص الصناعة التي تستورد من الخارج والتي نستطيع ان نوفرها وعليها طلب كبير للسوق المحلي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المصانع الوطنية القائمة من خلال تخفيف الضغوط المالية بكافة أنواعها، مقترحا وضع كوته استيرادية لكل مصنع حسب رأسماله وعدد عماله وطاقته الإنتاجية مؤقته حتى تستطيع الاستمرار.

وخلال المناقشات، أكدت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، داعية البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر إلي تنظيم عدداً من الزيارات لمدارس القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا التطبيقية لدعم المنظومة والاطلاع على أرض الواقع بالتطور الملموس في فكر الشباب والطلاب ومدى إقبالهم علي الوظائف الجديدة التي توفرها هذه المدارس التي تدار بفكر القطاع الخاص ومنها مدرسة عمار المتخصصة في القطاع العقاري والمقاولات والتشييد والبناء.

وفي ختام الندوة، كرم المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، محمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر والدكتورة لميس نجم وعددًا من شركاء النجاح والداعمين لأنشطة ومبادرات الجمعية، حيث تم تكريم كل من فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس إدارة الجمعية، ورفيق ضو، وفاتح بكداش، ودانى شعيب عضو مجلس إدارة الجمعية.