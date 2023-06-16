ads
الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استكمال تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين

جانب من الواقع
جانب من الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق المستحدث لربط وحدة المرور والفحص الفنى بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، وكذا زراعة الأشجار  بالطريق.

 يأتي تنفيذ الطريق بهدف ربط المبانى الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور.

وأكد “علي”،  ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائرى الأوسطى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة.

3C4CC14A-311F-42A4-898A-11CD2F8A8FC4
3C4CC14A-311F-42A4-898A-11CD2F8A8FC4
AA66F0A4-EA72-4371-94AC-ED2A32A1EF17
AA66F0A4-EA72-4371-94AC-ED2A32A1EF17
1A889422-8C33-4BAD-AFB3-D586F39F1C1F
1A889422-8C33-4BAD-AFB3-D586F39F1C1F
2E12F21B-DBE7-43FC-83E1-3BE38CC0305D
2E12F21B-DBE7-43FC-83E1-3BE38CC0305D
8CA1762A-5957-4CB0-A8AA-319FFF7ECDBF
8CA1762A-5957-4CB0-A8AA-319FFF7ECDBF
مدينة العبور الجديدة الفحص الفني وحدة المرور