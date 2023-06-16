«الصحة» توضح خطوات الحماية من الإصابة بسرطان الرئة

قالت وزارة الصحة والسكان ، فى انفوجراف توعوي ، تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك» ، إن هناك بعض الخطوات التى تحمى من الاصابة بـ سرطان الرئة ومنها الاقلاع عن التدخين ، ارتداء الواقيات فى الاماكن المسببة للتلوث ، الابتعاد عن الابخرة وجميع مصادر التلوث ، عدم الجلوس بجانب المدخنين .

ودعت «الصحة»، إلى ضرورة الحرص على الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وذلك عن طريق :

-عمل استبيان لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك

- كتابة البيانات على الاستبيان الإلكتروني من خلال الضغط على اللينك:

https://shorturl.at/anBHM

- الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة

- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان .

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية لـ 731 مواطنا، بالإضافة إدخال بيانات 5307 مواطنا في الاستبيان الإلكتروني التابع للمبادرة لتيسير عملية التشخيص والعلاج بالوحدات الصحية، في أول أيام عمل المرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت، اليوم الأحد 11 يونيو، في محافظات «إسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء»، وتستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن خدمة مشروع الإقلاع عن التدخين تلقت 36 اتصالًا لمساعدة المرضى وتحويلهم لعيادات الإقلاع، موضحا أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي على المريض والدولة في حالات تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأوضح «عبدالغفار» أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابع أنه بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن خدمات المبادرة تشمل إحالة المرضى من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة، وذلك سعيًا نحو مجتمع خالٍ من الأورام السرطانية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين حرصها علي إمداد المواطنين بالمعلومات من خلال الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن)، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن للمبادرات الرئاسية التابعة لـ «100 مليون صحة» على الرقم 15335.