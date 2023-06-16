رئيس مدينة بدر: المراكز التكنولوجية من أهم مظاهر الإصلاح الإداري في مصر

قال أسامة داود رئيس مركز ومدينة بدر، إنّ المراكز التكنولوجية بصفة عامة تعتبر أحد أهم مظاهر الإصلاح الإداري داخل الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 بما تكفله للمواطن من تقديم أفضل خدمة ممكنة في أقل وقت وأدق طريقة، لافتًا إلى أن المركز التكنولوجي في مدينة بدر يخدم 250 ألف نسمة.

وأضاف «داود»، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن المراكز التكنولوجية توفر ميكنة للخدمات وتحكم الرقابة على عملية تقديم الخدمة للمواطن وتقضي على البيروقراطية ووجود أي إمكانية لتخلل مظاهر فساد داخل الجهاز الإداري.

وتابع، أن المواطن يجد حالة من اليسر والسهولة في تلقي الخدمة واستقباله وتنظيم التعامل معه على الشباك، حيث يتلقى الخدمة من خلال التردد على شباك واحد وتسليم وتسلم الملف الخاص به وتلقي الخدمة، ويتم التواصل معه عبر رسالة sms بما هو مطلوب منه أو ما انتهى إليه طلبه.