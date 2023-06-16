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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء مد شبكة منظومة الرصد المرئى وكاميرات المرور

محافظ مطروح يوجه
محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء مد شبكة منظومة الرصد المرئى
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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بسرعة إنهاء أعمال مد شبكة منظومة الرصد المرئى وإشارات وكاميرات المرور بمدينة مرسى مطروح خلال أسبوع،  وإعادة الشيئ لأصله والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى وتيسير حركة السير والمواصلات بالمدينة. 

وجاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع مسئولي الشركة المنفذة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد البندارى مدير إدارة مرور مطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديري جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وتقرر سرعة إنهاء أعمال مد  شبكة الإشارات في تقاطعات الشوارع بعدد ١٤ تقاطع وتركيب الكاميرات مع سرعة إعادة الشيء لأصله كمرحلة أولى للرصد المرئي واستكمال باقى الأعمال الفنية والربط بإدارة مرور مطروح وغرفة الكاميرات خلال شهر مع تقرير مصور بالأعمال. 

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومجلس مدينة مرسى مطروح بشأن مد كابلات الكهرباء اللازمة لسرعة التنفيذ والتشغيل. 

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء مد شبكة منظومة الرصد المرئى وكاميرات المرور

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