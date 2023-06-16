العثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بمنطقة الخليفة

عثرت اجهزة الأمن بالقاهرة على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بمنطقة الخليفة.

تحريات المباحث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وأمكن ضبط (إحدى السيدات "مالكة العقار" وثلاثة آخرين) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق بالعقار المشار إليه، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها متر بعمق 5 متر - قطعة من الحجر يشتبه فى أثريته - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



