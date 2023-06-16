ضبط 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة سائق فى الشروق

القى رجال مباحث القاهرة القبض على سائق بحوزته 21 كيلو حشيش ثمنها قرابة 1،5 مليون جنية بدائرة قسم شرطة الشروق.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق وتمكنت من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) حال استقلاله سيارة " نقل "(يعمل عليها كسائق)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،470،000 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.



