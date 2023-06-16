أمن القاهرة يكشف تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالمعادى

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، متضمنًا تعرض طفلة للتعدى بالضرب من قبل والدها بمنطقة المعادى.

تداول مقطع فيديو

وتعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض "طفلة" للتعدى بالضرب من قِبل والدها وإحداث إصابتها "بكدمات متفرقة"، وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل لوالدها.

وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.