تجديد حبس المتهم بقتل شاب في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح اليوم الجمعة، تجديد حبس المتهم بقتل شاب بطعنة نافذه بالبطن بسبب خلافات بينهما بقرية التلين 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " أحمد ل" مقيم التلين مركز منيا القمح جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات قيام "رضا ص م" بارتكاب الواقعة بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض وتسديد طعنة نافذة له بالبطن أودت بحياته بسبب خلافات بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وتحرر المحضر رقم 17595 لسنة 2023 جنح منيا القمح وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار وندب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان ما به من إصابات وسبب الوفاة والاداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.