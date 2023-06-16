كيف سيكون برنامج رحلة البابا فرنسيس إلى لشبونة ؟

نشر الكرسي الرسولي برنامج رحلة البابا فرنسيس إلى البرتغال لمناسبة انعقاد أيّام الشبيبة العالميّة السابعة والثلاثين بين 1 و6 آغسطس. خلال إقامته في البلد، سيتولّى البابا فرنسيس الكلام 11 مرّة، على أن يتلو 8 خطابات علنًا وعِظتَين وتحيّة للشباب خلال اللقاء مع شبكة “سكولاس أوكورنتس”.

عدا عن العاصمة لشبونة، سيزور البابا مدينة فاطيما حيث سيُصلّي مع الشباب المرضى في كنيسة الظهورات، وكاسكي Cascais أي المدينة الساحليّة التي تبعد 30 كيلومترًا غرب لشبونة. وسيحتفل البابا بالقدّاس في 6 اغسطس، سيُشارك في درب الصليب (في 4 آغسطس كما في سهرة الأيّام العالميّة.

وسيقام حفل الاستقبال الرسمي لدى وصوله ووداعه، كما يجرى اللقاءات مع رسميّي البلد والمجتمع المدني، وزيارة رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى لقاء رئيس الوزراء، لقاء شباب الجامعة البرتغالية الكاثوليكية، وتأمينه الاعترافات.