قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق تدريبات "ابدأ حلمك"

شهد قصر ثقافة العريش، مساء أمس الخميس، انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" للمقبولين من أبناء محافظة شمال سيناء، ضمن فعاليات المرحلة الثالثة للمشروع.

تقام التدريبات بحضور المدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه، والفنان أحمد حمدي رووف مدرب الموسيقى والغناء، والفنان محمد العشري مدرب الدراما الحركية والاستعراضات.

وجدير بالذكر أن تدريب التمثيل يقوم به المخرج القدير عصام السيد ويقوم بتدريب مادة الدراما رنا عبد القوي، والمهندس محمد هاشم مدربا للسينوغرافيا.

واختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اختبارات التقديم لورشة المشروع بالعريش في محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وأقرت اللجنة قبول 60 متقدمًا، وتستمر التدريبات لمدة 3 أشهر، على أن يقام حفل تخرج دفعة المحافظة في أكتوبر المقبل تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتجرى حاليًا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وجرى اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

كما تم الإعلان عن فتح باب المشاركة في الورشة في محافظتي قنا والمنوفية.