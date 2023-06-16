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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم .. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن منطقة البراجيل بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع تطوير محور ٢٦ يوليو بشارع أحمد عرابي- البراجيل، الأمر الذى تطلب تغيير مسار خط مياه قطر ٥٠٠ مم، والمتعارض مع قواعد المحور، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "منطقة البراجيل" وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق  ١٦/ ٦ /٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق ١٧ / ٦ /٢٠٢٣.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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