اليوم .. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن منطقة البراجيل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع تطوير محور ٢٦ يوليو بشارع أحمد عرابي- البراجيل، الأمر الذى تطلب تغيير مسار خط مياه قطر ٥٠٠ مم، والمتعارض مع قواعد المحور، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "منطقة البراجيل" وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق ١٦/ ٦ /٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق ١٧ / ٦ /٢٠٢٣.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.