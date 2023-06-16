السفير الروسي لدى الصين: موسكو نجت من ضغوط غربية غير مسبوقة

الجمعة 16/يونيو/2023 - 10:37 ص

قال السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف، اليوم الجمعة، إن روسيا نجت من الضغوط غير المسبوقة من الدول الغربية ومستعدة لتطوير مشاريع طويلة الأجل مع الدول الصديقة.

وأضاف مورجولوف، مخاطبا منتدى على هامش معرض الاستثمار الصيني الخارجي الثالث عشر، "في الوقت الحاضر، هناك ضغوط عقوبات غير مسبوقة على روسيا من جانب الغرب، بهدف كسر اقتصاد البلاد وتقويض استقرار العملة الوطنية وخفض مستويات المعيشة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الاقتصاد الروسي لم ينج فحسب من العقوبات الغربية، بل مستمر في النمو تدريجيا، موضحا أن هناك انخفاضا قياسيا في معدل التضخم في روسيا، والذي يبلغ حاليا 3.5%، بينما في أوائل مايو تباطأ نمو أسعار المستهلكين في روسيا إلى 2.3% مقاسا على أساس سنوي.

واختتم بقائلا "نحن مستعدون لتنفيذ مشاريع واعدة طويلة الأجل في جميع أنحاء روسيا، والتي من شأنها أن تعود بالنفع المتبادل".