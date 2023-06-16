مصرع عامل أسفل عجلات لودر بالطريق الإقليمى فى الشيخ زايد

لقى عامل مصرعه، دهسه لودر أعلى الطريق الأقليمى بدائرة مركز شرطة الشيخ زايد بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة أعلى الطريق الاقليمى بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وعثر على جثة عامل مصاب بكسور بمختلف أنحاء الجسم ، وعمل التحريات تبين أنه أثناء عمله دهسه لودر مما تسبب فى وفاته ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على سائق اللودر لمناقشته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.