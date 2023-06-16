أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون 54 مرة خلال 24 ساعة

الجمعة 16/يونيو/2023 - 10:05 ص

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم الجمعة، مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة 54 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة قوله - في بيان له - "إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ223 قذيفة".

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة ومقاتلة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.. مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.