أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 218 ألفا و500 جندي منذ بدء العملية العسكرية

الجمعة 16/يونيو/2023 - 10:01 ص

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 218 ألفا و500 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و965 دبابة و7 آلاف و683 من المركبات المدرعة و3 آلاف و812 من النظم المدفعية و606 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و364 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و301 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و519 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 519 من المعدات الخاصة و3 آلاف و357 طائرة مسيرة وإسقاط 1199 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.