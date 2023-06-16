استقرار سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 16 يونيو 2023

الجمعة 16/يونيو/2023 - 09:52 ص

شهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا فى ماكينات الصرف الالى اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 لبنوك البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، بنك مصر، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك الإسكندرية، بنك سويس، البنك التجاري الدولي.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

ولامس سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.