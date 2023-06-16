ads
الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مصرع 15 شخصا في حادث سير بين شاحنة وحافلة صغيرة بكندا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مصرع 15 شخصا في حادث سير بين شاحنة وحافلة صغيرة في مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المسؤول في شرطة الخيالة الملكية الكندية روب هيل في مؤتمر صحفي تأكد مصرع 15 شخصا مضيفا نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى للعلاج.

وأشار إلى أن غالبية ركاب الحافلة التي كانت تقل نحو 25 شخصا مسنون.
وكانت الشرطة الكندية أعلنت على تويتر أن عناصرها استجابوا لـ اصطدام أسفر عن إصابات عدة قرب بلدة كاربيري.

بحسب تقارير إعلامية الحافلة الصغيرة مخصصة لنقل المعوّقين.

وجاء في تغريدة لرئيسة حكومة مانيتوبا هيذر ستيفانسون قلبي مفطور لأنباء هذ الحادث المأسوي الذي وقع قرب كاربيري أتوجه بأصدق التعازي لجميع الأشخاص المعنيين.

وطلبت الشرطة من السائقين تجنب القطاع حيث وقع الحادث وتمكين سيارات الإغاثة من الوصول إلى المكان.

وأعلنت السلطات أن الطريق السريع مقطوع بالاتجاهين.
وقال نيرميش فاديرا الذي يعمل في نزل قرب موقع الحادث في اتصال مع وكالة فرانس برس إن سيارات إسعاف عدة ومروحيتين موجودة في المكان.

وأمكن رؤية دخان متصاعد من محيط الحادث الذي وقع قرابة الظهر 17،00 ت غ.

وقال فاديرا كان الأمر سرياليا في إشارة إلى حجم الحادث مضيفا لم أر شيئا كهذا من قبل.

وأشار إلى أن الشاحنة انقلبت على جانبها والحافلة الصغيرة احترقت.

- حادث تصادم - حادث سير ١٥قتيل كندا سبارة