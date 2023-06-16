اليوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لجنوب السودان

يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لخوض مباراته الودية أمام جنوب السودان، المحدد لها الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.



ويسعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، إلي تحقيق أفضل استفادة ممكنة من التجربة الودية أمام جنوب السودان، من خلال الاطمئنان على مستوى العناصر الجديدة التي تم استدعاءهم في معسكر الفراعنة الحالي، وهم: محمد رضا بوبو وغنام محمد ومحمود مرعي وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.



تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره جنوب السودان على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة قنوات أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة.



وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات، ويتأهل رسميا لأمم أفريقيا.



وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف، في لقاء الفريقين بالجولة الخامسة من التصفيات.



وتقدم منتخب غينيا بالهدف الأول في شباك منتخب مصر عن طريق سيرهو جيراسي في الدقيقة 26.



وواصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، انتصاراته مع الفراعنة منذ توليه منصب المدير الفني للفريق في شهر يوليو الماضي.