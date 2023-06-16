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الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مباريات مثيرة في ملاعب العالم

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مباريات  اليوم الجمعة 16- 6 - 2023 ، والتي تشهد عددا من المباريات أبرزها جبل طارق ضد فرنسا فى التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية 2024، فضلا عن مواجهة بولندا ضد ألمانيا.

مواعيد مباريات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة
فنلندا X سلوفينيا – الساعة 7 مساء 
الدنمارك X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports 3 HD Premium 
سان مارينو X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء 
كوسوفو X رومانيا – الساعة 9:45 مساء 
أندورا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء 
ويلز X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء 
اليونان X إيرلندا – الساعة 9:45 مساء 
مقدونيا الشمالية X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء 
مالطة X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium 
جبل طارق X فرنسا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium 
لاتفيا X تركيا – الساعة 9:45 مساء 

مواعيد مباريات دولية ودية
الصين X ميانمار – الساعة 1:30 ظهرا
كوريا الجنوبية X بيرو – الساعة 2 ظهرا
تايبيه X تايلاند – الساعة 2 ظهرا
السويد X نيوزيلندا – الساعة 8 مساء 
صربيا X الأردن – الساعة 9:30 مساء 
بولندا X ألمانيا – الساعة 9:45 مساء 
كولومبيا X العراق – الساعة 10 مساء 

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