تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مباريات اليوم الجمعة 16- 6 - 2023 ، والتي تشهد عددا من المباريات أبرزها جبل طارق ضد فرنسا فى التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية 2024، فضلا عن مواجهة بولندا ضد ألمانيا.
مواعيد مباريات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة
فنلندا X سلوفينيا – الساعة 7 مساء
الدنمارك X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports 3 HD Premium
سان مارينو X كازاخستان – الساعة 9:45 مساء
كوسوفو X رومانيا – الساعة 9:45 مساء
أندورا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء
ويلز X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء
اليونان X إيرلندا – الساعة 9:45 مساء
مقدونيا الشمالية X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء
مالطة X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
جبل طارق X فرنسا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium
لاتفيا X تركيا – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات دولية ودية
الصين X ميانمار – الساعة 1:30 ظهرا
كوريا الجنوبية X بيرو – الساعة 2 ظهرا
تايبيه X تايلاند – الساعة 2 ظهرا
السويد X نيوزيلندا – الساعة 8 مساء
صربيا X الأردن – الساعة 9:30 مساء
بولندا X ألمانيا – الساعة 9:45 مساء
كولومبيا X العراق – الساعة 10 مساء
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. مباريات مثيرة في ملاعب العالم
تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مباريات اليوم الجمعة 16- 6 - 2023 ، والتي تشهد عددا من المباريات أبرزها جبل طارق ضد فرنسا فى التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية 2024، فضلا عن مواجهة بولندا ضد ألمانيا.