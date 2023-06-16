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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الجوية الأوكرانية تشن 13 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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الهيئة - في بيان لها - قولها "إن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 20 مسيرة روسية؛ من طراز شاهد وأورلان-10 وأخرى للاستطلاع".
وقالت "إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت موقعين قيادة روسيين ونظام صواريخ مضادا للطائرات من طراز إس-300، وأربعة مواقع ارتكاز للقوات والمعدات الروسية وثلاثة مستودعات ذخيرة وسبع وحدات مدفعية.
وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي نفذ خمس ضربات صاروخية، بالإضافة إلى شن 60 غارة جوية وإطلاق أكثر من 80 قذيفة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.

مسيرة روسية صواريخ مضادا للطائرات روسيا أوكرانيا