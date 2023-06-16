اليوم.. بعثة المنتخب الأوليمبي تطير إلى المغرب لخوض منافسات أمم أفريقيا

تطير بعثة منتخب مصر الأوليمبي مساء اليوم الجمعة إلى المغرب، استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.



وتقلع طائرة المنتخب الأولمبي، إلى المغرب، اليوم الجمعة، في تمام الثامنة والثلث بتوقيت القاهرة، على أن تصل إلى العاصمة المغربية الرباط في الواحدة صباح السبت.



وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي، إن الفريق سيخوض مرانه الأول في المغرب مساء السبت إستعدادات لودية الكونغو الثلاثاء المقبل، في أخر التجارب الودية قبل انطلاق البطولة.



بعثة منتخب مصر الأوليمبي يرأسها محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الفريق وتضم جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي



وأعلن روجيرو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، السبت الماضي، قائمة الفريق النهائية للاعبين، الذين سينتظمون في معسكر تدريبي استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



وضمت القائمة 23 لاعبًا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد،علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.