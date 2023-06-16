11 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد في انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

تنطلق انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر غدا السبت، ويتنافس 11 مرشحًا على 7 مقاعد ويصل عدد الناخبين بالبحر الأحمر 8050 ناخبا موزعين على 6 لجان.



وتضم القائمة الأولى للمرشحين 7 مرشحين، وهم ؛

1 - خاد محمد محمود وشهرته خالد رضا رئيس مجلس الإدارة الحالى

2 - أنطزنيوس صلاح محروس

3 - على يوسف حمدان وشهرته على ضاحى

4 - حسام حسن محمد عاشور

5 - عبد الحميد محمد على وشهرته عبد الحميد سرحان

6 - علاء حسن عمر

7 - صالح جمال صالح

القائمة الثانية وتضم 4 مرشحينوهم؛

1 - أيمن حسن عيسى

2 - حمادة قرشى

3 - محفوظ رفاعى قناوى

4 - محمد محمد حسين



ويتم إجراء انتخابات في 15 غرفة،

وكان اتحاد الغرف التجارية قد أعلن في بيانا له ، أنه سيتم إجراء انتخابات في 15 غرفة وهى غرف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبنى سويف والوادى الجديد وسوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر.



وأضاف البيان، أنه بناءً على قرار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تم فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمدة خمسة أيام عمل بدأت يوم الأربعاء الماضى واستمرت حتى الأربعاء، وذلك أمام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجارى الرئيسى بكل محافظة لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول.



من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه تأكد إجراء الانتخابات فى غرف القاهرة و الجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبنى سويف والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر؛ إذ يتجاوز عدد المتقدمين عدد المقاعد.



وأضاف، أنه بعد انتهاء المدة القانونية سيتم إعلان أسماء المرشحين بكل محافظة.



ثم يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول أو رفض الطعن نهائى، ثم إعلان الكشوف النهائية التى تجرى عليها الانتخابات.