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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"إعلام القاهرة" تمنح درجة الدكتوراة لهند عثمان عن إدارة الأعمال المهنية

الدكتورة هند عثمان
الدكتورة هند عثمان
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ناقشت كلية الإعلام بجامعة القاهرة  رسالة دكتوراة مصرية في إدارة الأعمال المهنية (DBA)، إنجليزي، تخصص تسويق،بعنوان “دور التسويق الداخلي في استجابة، وردود فعل العملاء واختبار دور الوسيط لسلوك الموظفين الموجه للعملاء”.

وتكونت لجنة التحكيم من كوكبة من أساتذة جامعة القاهرة، بحضور لفيف من المتخصصين. 
ومنحت اللجنة درجة الدكتوراه للباحثة هند فاروق عثمان بدرجة  امتياز مع مرتبة الشرف.

وتعد هذه الرسالة  من الدراسات المتخصصة في ادارة الاعمال المهنية،
، وتبلور الدراسة في تحديد أطر تقديم، وردود فعل العملاء واختبار دور الوسيط لسلوك الموظفين الموجه للعملاء، لإبراز المعايير الحاكمة في هذا الشأن.

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إدارة أعمال تخصص تسويق سلوك موظفين العملاء