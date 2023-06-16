دوي انفجارات في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا في أوكرانيا

أفادت صحيفة "Zerkalo Nedeli" الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مقاطعتي نيكولايف جنوب أوكرانيا، وأوديسا غربها وتفعيل منظومات الدفاع الجوي، تحسبا لضربة صاروخية روسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما تم إطلاق صافرات الإنذار في المقاطعتين، وفي الأجزاء التي ما زالت تسيطر عليها قوات كييف من مقاطعة خيرسون، محذرة من ضربات جوية روسية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أعلنت الاستخبارات الأوكرانية مسؤوليتها عنه.