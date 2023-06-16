التحريات تكشف لغز العثور على جثة «متحللة» داخل شقة بولاق

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في العثور على جثة شاب " متحللة" داخل شقته ببولاق الدكرور، وذلك عقب مناظرة الجثة وإعداد تقرير مُفصل بأسباب الوفاة.

وأشارت التحريات أن الشاب المتوفي قد مات نتيجة وفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاته.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بالعثور على جثة شخص متوفي داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة أحمد ع ا، في حالة تعفن، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي وفاة طبيعية ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.