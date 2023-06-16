الزمالك يوقف العضويات الجديدة لفرع النادي القديم

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة قرر إيقاف عمل عضويات جديدة في مقر النادي الرئيسي، وسيتم البدء في تلقي طلبات العضوية للفرع الجديد بالسادس من أكتوبر.

وأوضح رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة مساء الخميس، أن أول 1000 عضوية في فرع السادس بأكتوبر بـ150 ألف جنيه، وبعدها ثاني 1000 عضوية بـ 180 ألف جنيه، وثالث 1000 عضوية بـ230 ألف جنيه، ورابع 1000 عضوية بـ260 ألف جنيه وخامس 1000 عضوية بـ300 ألف جنيه في حين ستكون بعدها العضوية بـ750 ألف جنيه.

وشدد على أنه سيتم تقسيط قيمة العضوية عن طريق البنوك بالتنسيق مع النادي، وأعضاء فرع النادي الرئيسي هم أعضاء في فرع النادي بالسادس من أكتوبر.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .