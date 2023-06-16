الاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة سقطت من أعلى منزلها بالمعتمدية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة أصيبت إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بمنطقة المعتمدية، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال أهلية الطفلة عن سبب الحادث.

وأشارت التحريات أن سقوط الطفلة من الشرفة، نتيجة اللهو وليس هناك شبهة جنائية وراء الحادث، وبحسب إفادة أهلية الطفلة المصابة،

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو طفلة تدعى "جنى عبد الناصر حسن" في العقد الأول من عمرها بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت مصابة جرى نقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.