تفحمت محتوياته.. المعمل الجنائي يعاين حريق محل تجاري بإمبابة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل تجاري بإمبابة، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب حدوثه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بالتحريات عن الواقعة وسؤال صاحب المحل وشهود العيان عن ملابسات الحريق.

وتبين من تقرير المعمل الجنائي، أن الحريق امتد لكافة محتويات المحل وأدى إلى تفحمها، كما أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل محل تجاري بشارع الأقصر من شارع المشروع بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.