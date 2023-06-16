وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبُّون في موسكو، يوم الخميس، اتفاقيات تعاون تشمل مجالات عدة؛ مثل:التعاون العسكري والزراعة والتجارة والاتصالات والثقافة والفضاء الخارجي.
وقال بوتين: إن اتفاقيات التعاون مع الجزائر من شأنها تقوية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
فيما أشار الرئيس الجزائري من جهته إلى أن المحادثات مع نظيره الروسي كانت مثمرة وصريحة وصادقة.
بوابة العرب
روسيا والجزائر توقعان اتفاقيات تعاون
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وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبُّون في موسكو، يوم الخميس، اتفاقيات تعاون تشمل مجالات عدة؛ مثل:التعاون العسكري والزراعة والتجارة والاتصالات والثقافة والفضاء الخارجي.
وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبُّون في موسكو، يوم الخميس، اتفاقيات تعاون تشمل مجالات عدة؛ مثل:التعاون العسكري والزراعة والتجارة والاتصالات والثقافة والفضاء الخارجي.