روسيا والجزائر توقعان اتفاقيات تعاون

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبُّون في موسكو، يوم الخميس، اتفاقيات تعاون تشمل مجالات عدة؛ مثل:التعاون العسكري والزراعة والتجارة والاتصالات والثقافة والفضاء الخارجي.

وقال بوتين: إن اتفاقيات التعاون مع الجزائر من شأنها تقوية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

فيما أشار الرئيس الجزائري من جهته إلى أن المحادثات مع نظيره الروسي كانت مثمرة وصريحة وصادقة.