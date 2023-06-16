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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

روسيا والجزائر توقعان اتفاقيات تعاون

عبدالمجيد تبُّون
عبدالمجيد تبُّون
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وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبُّون في موسكو، يوم الخميس، اتفاقيات تعاون تشمل مجالات عدة؛ مثل:التعاون العسكري والزراعة والتجارة والاتصالات والثقافة والفضاء الخارجي.
وقال بوتين: إن اتفاقيات التعاون مع الجزائر من شأنها تقوية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
فيما أشار الرئيس الجزائري من جهته إلى أن المحادثات مع نظيره الروسي كانت مثمرة وصريحة وصادقة.

روسيا الجزائر اتفاقيات تعاون