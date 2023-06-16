بيسكوف: إعلان شولتس وماكرون نيتهما مهاتفة بوتين سيزيل الغشاوة عن أعينهما

وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عن نيتهما مهاتفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه إعلان نظري، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بيسكوف: "أعتقد أن كلا من السيدين شولتش وماكرون قد ذكرا ذلك في أكثر من مناسبة. بالطبع، نحن نتحدث هنا عن مجرد نوايا افتراضية".

وأضاف بيسكوف أن الحوار بين المستشار الألماني والرئيس الروسي إن تم، سيزيل الغشاوة، ويسمح بالخروج بتقييم أكثر عقلانية للموقف الروسي.

وتابع: الاتصال بين رؤساء الدول، حتى في أصعب الأوقات، سمة طبيعية في العلاقات الدولية.

وقال: "سيكون من الجيد التواصل على الأقل لمعرفة حقيقة الموقف الروسي من مصدره الأصلي".

وفي وقت سابق، قال شولتس إنه يريد المحافظة على الاتصالات مع بوتين، وينوي إجراء محادثة هاتفية جديدة معه في المستقبل القريب.