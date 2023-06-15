منتخب إسبانيا يعبر لنهائي دوري الأمم الأوروبية بتخطي إيطاليا

عبر منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب دي جرولش فيسته في نصف النهائي.

كان الشوط الأول من مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره الإسباني انتهى بنتيجة 1-1، حيث افتتح يريمي بينو التهديف لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة الثانية منذ انطلاق اللقاء، بعد استغلاله خطأ بونوتشي مدافع الأتزوري، وأدرك تشيرو إيموبيلي التعادل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

في الدقيقة 88 من زمن اللقاء، سجل خوسيلو هدف فوز الإسبان على الطليان بعد متابعة لتسديدة اصطدمت بدفاع منتخب إيطاليا، ليتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه المنتخب الإسباني، منتخب كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز الأخير على هولندا برباعية مقابل هدفين في نصف النهائي.

يقام نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا، يوم الأحد المقبل الموافق 18 يونيو 2023 على ملعب فينورد في هولندا.

وتوج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بعد الفوز بهدف للا شئ، كما حصد منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية بعد التغلب على إسبانيا في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 2-1.