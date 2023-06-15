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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل صدمه قطار القاهرة - بنها على مزلقان مدينة قها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي طفل عمره 10 سنوات مصرعه صدمه قطار القاهرة - بنها على مزلقان مدينة قها في محافظة القليوبية، عندما عبر الطفل المزلقان بدراجته البدال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قها المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بدفن جثة الطفل عقب تسليمها لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قها يفيد وقوع حادث اصطدام قطار بدراجة بدال يقودها طفل على مزلقان مدينة قها ولقي الطفل مصرعه.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة طفل صدمة قطار القاهرة - بنها أثناء قيام الطفل عمره 10 سنوات بعبور المزلقان وتوفي في الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة.

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