الشباب والرياضة والأوقاف تكرمان الفائزين في المسابقة الدينية بشمال سيناء

استقبل مركز شباب مدينة العريش اليوم الخميس مجموعة من الطلاب المتميزين وحفظة القرآن الكريم ضمن البرنامج الصيفي الذي تنفذه مديرية الاوقاف طوال فترة الاجازة الصيفية متضمنه الفعاليات تنفيذ يوم ترفيهي رياضي وثقافي للطلاب المتميزين وتم توزيع الهدايا الرمزية على جميع المشاركين.

من جانبه كرّم إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة والدكتور محمود أحمد رزق مدير عام الأوقاف والشيخ صلاح الحسيني مدير عام الدعوة والارشاد والأعلام والشيخ محمود علي ابراهيم امام ‏وخطيب مسجد آل الشاعر وناصر العزازي مدير المركز الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى والتي تهدف إلى نشر الفكر الديني المعتدل في المجتمع المصري.

وأكد عبدالوهاب على أهمية دور الأنشطة الثقافية والفنية فى الارتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال واستثمار طاقاتهم واكتشاف ورعاية الموهوبين لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع مشيدا بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى نشر الوعى والتعريف بصحيح الدين وإعداد جيل واعد من الأبناء يؤمن بالوسطية والاعتدال ومواجهه الأفكار المغلوطه بجانب دورها فى تشييد وعمارة المساجد.

فيما أكد الدكتور محمود رزق أن مبادرة "حق الطفل" هى مبادرة تثقيفية لبناء وعى الطفل تأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة.

وأضاف أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحى أو الرياضة اللازمة لصحة البدن إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية.