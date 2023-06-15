دوري الأمم الأوروبية.. التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة إسبانيا وإيطاليا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره الإيطالي، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب دي جرولش فيسته، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره الإسباني بنتيجة 1-1، بعد بداية مثيرة منذ إطلاق الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش صافرته.

افتتح يريمي بينو التهديف لصالح الماتادور الإسباني في الدقيقة الثانية منذ انطلاق اللقاء، بعد استغلاله خطأ بونوتشي مدافع الأتزوري.

وأدرك تشيرو إيموبيلي التعادل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وكاد منتخب إيطاليا أن يقلب الطاولة على منتخب إسبانيا بهدف ثاني في الدقيقة 22، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ويتطلع كلا المنتخبين، للفوز من أجل التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية، لمواجهة كرواتيا في النهائي الذي تخطى منتخب هولندا، أمس الأربعاء، برباعية مقابل هدفين.

وتوج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بعد الفوز بهدف للا شئ، كما حصد منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية بعد التغلب على إسبانيا في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 2-1.